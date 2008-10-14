Таня Пискарева спасла Дарвина вместо Могилевской

Известная певица сравнила талантливого фабриканта с Земфирой Во время очередного отчетного концерта «Фабрика зірок-2» музыкальный продюсер проекта Наталья Могилевская отсутствовала по причине своего пребывания в Каннах. Дело в том, что там она вела активную подготовку к организации презентации украинской «Фабрики» на Каннском телерынке, которую представят Владимир Дантес, Алиса Тарабарова и Кара Кай. В этот раз Звездный дом покинула самая эмоциональная его жительница – Аня Мухина, так как большинство голосов досталось любимцу девушек Максу Барских. Номинированы были Кара Кай, Анастасия Востокова, Лина Мицуки и Влад Дарвин. Для совместного выступления Востоковой и Дантеса со Стасом Пьехой режиссер-постановщик концерта Алан Бадоев придумал эффектный номер. Под страстную песню «Она не твоя» Стас и Владимир тянули каждый в свою сторону длинную ленту, которой была обвязана Настя. Девушка металась по сцене, падала, поднималась и снова падала. Востокова мужественно терпела все неудобства, а вот Стас Пьеха так распереживался из-за доставшейся «фабрикантке» роли, что даже просил у нее прощения. Но, несмотря на все трудности, Востокова вместе с Мицуки на протяжении недели будут предоставлены на суд зрителям, так как Каре Кай помогли остаться в проекте сами «фабриканты», а вот Влада Дарвина спас преподавательский совет в лице Тани Пискаревой: «Фабрика зірок» – это серьезный, яркий и творческий эксперимент. Но не каждому из фабрикантов удается выглядеть убедительно. Эти эксперименты бывают неудачны. Представим на минутку, что было бы, если бы Земфира спела песню Маши Распутиной… Так и мы с преподавателями подумали, что харизматичный, яркий, талантливый – безусловно, лучший друг в этой творческой семье – Дарвин, просто должен доказать жюри и своим поклонникам, что он не просто автор, а настоящий качественный, яркий артист!» - высказала мнение преподавателей Татьяна Пискарева.