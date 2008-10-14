Маша Фокина ищет лабрадора

После случившегося в семье Маши Фокиной траура певица решила начать поиски. Напомним, что недавно в семье Фокиных умер лабрадор по кличке Мартин, проживший у них 10 лет. За это время все очень сильно привыкли к домашнему питомцу, и он стал для них настоящим членом семьи, поэтому как родители Маши, так и сама она тяжело переживают то, что любимого Мартина не стало. Чтобы скрасить это грустное событие, Маша Фокина решила найти похожего лабрадора, который стал бы новым воспитанником и любимым питомцем семьи Фокиных. «Уверена, что отсутствие Мартина легче будет пережить, если в доме появится новое существо, которое мы все сможем полюбить» - с надеждой говорит Маша Фокина.