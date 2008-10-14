Мухина улетела! Но обещала вернуться…

В историю «Фабрики зiрок – 2» Анна Мухина вошла под номером «четыре» - вслед за Деканиным, Гургеном и Шайтановой ей пришлось покинуть стены Звездного дома. Муха, несмотря на сольную песню и сильный концертный номер, не смогла удержаться в проекте. Победителем из этой дуэли вышел Макс Барских, за которого проголосовало большинство телезрителей. Вылет Мухи произошел в отсутствие музыкального продюсера проекта Натальи Могилевской. Болеть за своих подопечных Могилевской пришлось в Каннах – там певица готовится к предстоящему телевизионному фестивалю, на котором выступят Дантес, Тарабарова и Кара Кай. После своей номинации Муха впала в апатию, с девушкой случился нервный срыв. Привести Анну в чувство удалось лишь Наталье Могилевской, воскликнувшей: «Ты чего сдаешься? Жизнь – это борьба каждый день, а вы сдаетесь до того как сделать первые шаги! Муха, ты – боец. Мы потому и взяли тебя в проект». Слова певицы возымели таки воздействие на совсем было расклеившуюся «фабрикантку», - Муха начала активно готовится к предстоящему выступлению: репетировать сольную песню и оттачивать акробатические трюки в своем номере. Анна настолько загорелась новой песней, что решила даже подкорректировать текст первого продюсера Натальи Могилевской Александра Ягольника, который написал Мухе ее первый хит с угрожающим названием - «Я убью тебя». На почве переделки текста произошел конфликт между преподавателем по вокалу, известной певицей Таней Пискаревой и Александром Ягольником. Однако, все это не спасло безусловно талантливую Анну Мухину от поражения. В своем заключительном слове Муха поблагодарила всех педагогов и «фабрикантов» за поддержку. «Я все равно пробьюсь!» - сказала Муха на прощание. И это так. Ведь самое интересное только начинается. Впереди у Анны и всех ребят всеукраинские гастроли.