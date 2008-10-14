17 октября, ПаТиПа, Fashion-шоу Ирины Сулименко

Известный Киевский модельер Ирина Сулименко уже давно покорила Москву своим неповторимым стилем. Оставаясь всегда на пике моды, автор продолжает быть верен себе, создавая образ независимой современной невесты. Обладательница международных наград европейской моды, хозяйка 7 бутиков свадебной моды (Киев, Москва, Берлин, Таллин) Ирина Сулименко не останавливается в своем творческом поиске, продолжая вновь удивлять своей индивидуальностью и тонким пониманием покроя и декора свадебного платья. На сегодняшний день свадебные платья от Ирины Сулименко – это бренд №1 среди невест Украины, России и Европы. Авторскую коллекцию свадебных платьев модельера Ирины Сулименко отличают безупречные корсеты и женственные декольте. Сказочные наряды, достойные дворцовых интерьеров, не останутся незамеченными, и сделают свою обладательницу Королевой в самый важный и красивый день! ПаТиПа, Музейный Переулок, 10 Тел. 253-01-50