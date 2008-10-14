Тина Канделаки поможет собрать средства на лечение детей, больных раком

16 октября 2008 года в посольстве Италии в Москве состоится официальное закрытие фотовыставки «Альбом, которого нет…», итогом которой станет благотворительный аукцион художественных работ и поделок детей-сирот «Дети – детям». Все вырученные на аукционе средства будут переданы фонду «Подари жизнь» для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Церемонию закрытия проведет известная телеведущая Тина Канделаки. Выставка детских фотографий «Альбом, которого нет…», сделанных участниками общественного движения «Клуб волонтеров» во время поездок в подшефные детские дома и интернаты, проходила на днях в залах Международного Художественного фонда. Ее организаторами выступили общественное движение «Клуб волонтеров» совместно с Итальянским посольством при поддержке Международного Художественного фонда. «Я считаю, что детей не должны касаться ни политические, ни экономические проблемы, – считает Тина Канделаки. – В то же время, именно дети больше всего зависят от проблем, которые создаем мы, взрослые. Если есть возможность помочь хотя бы одному ребенку, то необходимо это сделать, и тогда наша жизнь будет иметь оправдание и смысл».