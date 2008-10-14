"Music Post" возвращается в эфир М1. После долгого отпуска с 12 октября каждую неделю зрителей телеканала снова будет ждать двадцатиминутный микс лучших информационных и аналитических материалов о музыке. Каждую неделю в 12 часов Виктор Скуратовский будет рассказывать о наиболее интересных событиях, которые произошли в мире музыки в течение недели. Как всегда зрителей будут ожидать эксклюзивные репортажи, любимые клипы, журналистское расследование и международная афиша лучших концертов. Кроме этого, отныне вопросы звезде в рубрике "Интервью" будут задавать именно зрители. Из всех вопросов, присланных на редакционную почту в течение недели, будут выбирать три лучших, которые и попадут в эфир программы, а их авторов ждут ценные подарки. К тому же, каждый сможет проверить свои знания в новой музыкальной викторине и получить призы за правильные ответы на ее вопросы. Смотри тележурнал Music Post по воскресеньям в 12.00