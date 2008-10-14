«Самая стильная группа» A’STUDIO станет хедлайнером Fashion Models Awards 2008

18 октября популярная группа A’STUDIO выступит на церемонии Fashion Models Awards 2008, которая состоится в ночном клубе FAMOUS. На ежегодном мероприятии, проходящем в преддверии московской недели моды Russian Fashion Week, телеканал Fashion TV выбирает самых востребованных моделей сезона. A’STUDIO станет специальным гостем церемонии, исполнив перед гостями песни «Бегу к тебе», «Ангел» и «Душа». Солистка группы Кети Топурия также выйдет на сцену с одним из самых сексуальных мужчин российского спорта - олимпийским чемпионом по дзюдо Дмитрием Носовым - они вручат награду в номинации «Лучшая модель года». «Участие в модной церемонии - это всегда море новых эмоций, - комментирует лидер A’STUDIO Байгали Серкебаев. - Это не простое выступление - там невольно заражаешься всем этим fashion’ом, и некоторые идеи в дальнейшем помогают нам писать песни или снимать клипы». A’STUDIO уже не в первый раз принимает участие в модной церемонии - в прошлом году они получили премию Fashion TV People Awards в номинации «Самая стильная группа». Ведущими вечера станут звезды телевизионного экрана: ви-джей Арчи и телеведущая Виктория Лопырева. Церемония награждения Fashion Models Awards 2008 в течение месяца будет транслироваться в специальном видео-блоке телеканала Fashion TV – Russian Windows - Fashion TV EVENTS.