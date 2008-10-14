Анастасия Стоцкая пропагандирует сетевой гламур

На днях стартовал новый официальный сайт популярной певицы и актрисы Анастасии Стоцкой - www.100tskaya.ru. Страничка, разработанная профессионалами из агентства Rocket Mind, выполнена в эстетике глянцевого минимализма, в которой отражена концепция «новой Анастасии Стоцкой». Теперь фирменный музыкальный стиль певицы – это сплав поп-соул тенденций с легкими джазовыми оттенками и фанковых ритмов, с мелодикой ритм-энд-блюза и ярким сексуальным вокалом. «Мы старались дать основную информацию об артисте, выразив это в определенном визуальном решении, - говорит коммерческий директор компании Rocket Mind Антон Афанасьев. – В результате сайт, по желанию Анастасии и ее продюсеров, получился стильным, сдержанным и приправленным элементами легкого гламура». www.100tskaya.ru станет основным информационным ресурсом проекта - на страничке будут отражены все события, происходящие в профессиональной и личной жизни Стоцкой. Новостная лента выполнена в формате блога, который исполняет функции коммуникационной составляющей сайта. Здесь публикуются официальные новости и личные посты певицы, а посетители могут оставлять свои комментарии и задавать вопросы. Кроме того, уже сейчас на сайте можно прослушать несколько новых треков с альбома «Делаю вид...», релиз которого состоится осенью, а также посмотреть новый клип «Этими руками...», вышедший в эфир музыкальных каналов на прошлой неделе. Официальный сайт Анастасии Стоцкой: www.100tskaya.ru