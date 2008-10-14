Quest Pistols встретились с пиратами

Поклонники группы Quest Pistols решили перевоплотиться в пиратов. И сделали они это для того, чтобы поучаствовать в Quest-игре и выиграть. Не так давно в Москве были проведены «Пиратские войны», победители которых получили возможность лично пообщаться со своими кумирами. Желающих побороться за главный приз было хоть отбавляй. В итоге организаторы отобрали несколько команд, которые и соревновались друг с другом, выполняя сложные и необычные задания, за право встретиться с нестандартным трио, сообщает Showbiz Media. Молодые люди в треуголках с черепами, размахивающие пиратскими флагами, провели не один час, выполняя каверзные задания. Участники, сумевшие пройти все испытания и стать лучшими, встретились с Антоном, Костей и Никитой в одном из московских ресторанов и смогли задать музыкантам все интересующие их вопросы. Сидя за общим столом, таланты и поклонники смогли обсудить друг с другом итоги игры, творчество и даже литературные пристрастия.