«Блестящим» стукнуло 14

Группа «Блестящие» отпраздновала 14 лет на сцене. По такому поводу продюсеры девушек решили выпустил сборник самых лучших треков, вышедших за всю 14-летнюю историю коллектива. Блестящий альбом готов к выходу, под названием «Одноклассники». 14 лет на сцене – срок немалый. Ни одну поп-группу со столь долгой творческой жизнью вы вспомнить навскидку не сможете! Мрачная уверенность и ирония звучали в предсказаниях о распаде группы. Но они в итоге выдержали все испытания, - прокомментировали в пресс-службе. «Одноклассники» - заглавная песня альбома – напротив, сентиментальна. Песня, на которую записан и новый клип лирикой и частичкой ностальгии объединила в себе остальные 19 треков, ставших когда-то хитами. «У каждого человека есть приятные воспоминания с этим словом: школьный выпускной, крепкая дружба, первая любовь. Приходит момент, когда судьбы наши расходятся. Но эти моменты остаются в сердце каждого из нас. Этим воспоминаниям, нашему прошлому и настоящему и посвящена наша новая песня», - рассказывают солистки группы «Блестящие». Конечно, саунд оживило новое исполнение. Рядом с хорошо знакомыми Надей Ручкой, Анастасией Осиповой и присоединившейся год назад Аней Дубовицкой, с июня 2008 стоит Юлианна Лукашева. Яркая брюнетка отлично вписывается в образ коллектива. Группа по-прежнему остается такой же яркой, заводной и веселой.