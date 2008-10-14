ШОК! Сын Жерара Депардье скончался в возрасте 37 лет

Актер Гийом Депардье скончался в понедельник от пневмонии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление агентства Artmedia, с которым сотрудничает отец умершего, великий французский актер Жерар Депардье. Депардье-младший скончался в возрасте 37 лет в больнице города Гарш в пригороде Парижа. Согласно полученной информации, причиной смерти актера стал вирус, спровоцировавший тяжелую форму воспаления легких. "Он скончался сегодня (в понедельник) в первой половине дня, после того, как приобрел вирус, спровоцировавший молниеносную пневмонию", - говорится в заявлении агентства Artmedia. Гийом Депардье, сын Жерара и Элизабет Депардье, родился 7 апреля 1971 года. Решив пойти по стопам отца, он стал талантливым актером и сыграл роли почти в 20 кинокартинах, среди которых - "Не стоит трогать топор" (2007 год), "Дежурный аптекарь" (2003 год), "Шкура ангела" (2002 год), "Чти отца своего" (2001 год), "Пола Икс" (1999 год), "Все утра мира" (1991 год). В 1995 году в туннеле Сен-Клу, Депардье-младший попал в дорожно-транспортное происшествие. Актер упал с мотоцикла и получил сильное повреждение правого колена. В 2003 году, в возрасте 32 лет, после восьми лет непрекращающихся невыносимых болей, несмотря на лечение антибиотиками и морфином, актер решился на ампутацию правой ноги по колено. Только использование протеза позволило ему снова ходить.