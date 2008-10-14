Дима Билан застраховал микрофон на 1 млн евро?

11 октября состоялось вручение первой музыкальной премии Ukrainian Music Awards в городе Донецке. Специальный гость церемонии - победитель конкурса «Евровидение-2008» Дима Билан. Дима вручил награду лучшей исполнительнице Украины, которой стала певица Гайтана. Исполнил песни: Believe, number 1 fun, против правил и это была любовь, и удостоился звания «Самый популярный российский певец на территории Украины», выступил и получил награду из полудрагоценных камней весом более 5 кг. Чтобы приехать на церемонию Дима Билан даже прервал гастроли по Германии.На сцену победитель нынешнего "Евровидения" вышел с собственным микрофоном из чистого золота, который, говорят, застраховал на миллион евро! Не удивительно, что от певца ни на шаг не отходили два телохранителя