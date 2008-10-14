Виктор Дробыш наказал обидчиков

В понедельник суд принял решение наказать группу "Кач" за оскорбление продюсера Виктора Дробыша в своей нашумевшей песне. Служители Фемиды обязали обидчика, г-на Смирнова, выплатить штраф – 50 тысяч рублей. Музыкант признан виновным по статье 130 части 2 УК РФ "за оскорбление личности". Напомним, что причиной размолвки между артистами стал питерский концерт группы "Мумий Тролль", на котором группа "Кач" исполнила скандальную песню "Витя Дробыш". Именно в этом произведении смелые парни воспели продюсера с использованием нецензурной лексики, пишет "МК". Дробыш такого хамства не стерпел. Продюсер решил не останавливаться на такой небольшой сумме штрафа. Он намерен добиваться выплаты более крупной суммы за моральный ущерб.