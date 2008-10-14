Анастасия Стоцкая привела в восторг Николая Баскова

На днях в ресторане Next Door состоялась презентация концертной программы и клипа известной певицы и актрисы Анастасии Стоцкой. Рыжеволосая артистка предстала перед гостями мероприятия в образе поп-фанк дивы, исполнив свои новые, не издававшиеся песни, а также R’n’B-кавер на легендарную композицию «Вены-реки». Выступление прошло в сопровождении бэнда, состоящего из десяти музыкантов, с которыми певица в настоящий момент работает над альбомом. Презентация совпала с днем рождения артистки, поэтому на вечере присутствовали родственники, самые близкие друзья и коллеги по сцене. Гости мероприятия превратили ресторан Аркадия Новикова в танцплощадку, на которой веселились абсолютно все: от представителей «золотой молодежи» и журналистов до звезд отечественной эстрады и владельцев крупных звукозаписывающих лейблов. С праздником и началом новой сценической жизни певицу поздравили Николай Басков, Анфиса Чехова, Егор Дружинин, Борис Моисеев, Григорий Сиятвинда, Прохор Шаляпин, Антон Зацепин, Александр Анатольевич, участники групп «Динамит» и «Премьер-министр», а также родной брат Анастасии Павел Майков. «Настя все такая же искрометная, блестящая, огненная, а главное чувственная, - сказал Александр Анатольевич. – Стоцкая показала не просто сборник танцевальных хитов, а представила цельную программу с настоящей джаз-роковой поддержкой. А это пробивает! Чувствуется - ей нравится, то, что она делает, и это ощущение передается публике. Музыка на очень хорошем западном уровне, а ведь Настя - наша артистка на нашей сцене! Оказывается, такое возможно». «Сумасшедше, божественно!» - прокомментировал выступление Анастасии Николай Басков. «Она супер! Гениальная, профессиональная певица, - сказал Борис Моисеев. - Она «мега-гранная» артистка, у нее много граней, я их вижу!» Показ нового клипа «Этими руками...» предварил эксклюзивный документальный фильм о съемках ролика, а последовавшее за ним видео певицы было встречено бурной овацией гостей. Именинницу буквально завалили поздравлениями, подарками и цветами. Последних оказалось столько, что под букеты пришлось специально заказывать минивэн. Известный модельер Маша Цигаль подарила Стоцкой дизайнерского плюшевого мишку, изготовленного вручную. Певице вручили огромную картину из настоящего шоколада с изображением микрофона, а продюсеры Анастасии преподнесли огромный 15-килограммовый торт в виде виниловой пластинки, в знак будущего альбома «Делаю вид...», релиз которого состоится этой осенью.