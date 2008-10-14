Алла Пугачева уволила 20 человек

14 октября 2008, 12:45

Мировой финансовый кризис, не сбавляя оборотов, заставляет призадуматься новых и новых бизнесменов, в числе которых, как известно, много популярных артистов. Несколько дней назад проблемы захлестнули радиопространство: волна увольнений настигла сотрудников радио «Алла», неизменным худруком которого является Алла Борисовна Пугачева. На днях около 20 сотрудников известной радиостанции получили от ворот поворот в виде распоряжения об увольнении от примадонны. Плановое сокращение штата - именно так озвучила ликвидацию лишних «голов» на 98.8 FM Алла Борисовна Пугачева. Как удалось выяснить LIFE.RU, Алла Борисовна собственноручно подписала судьбоносный приказ об увольнении кадров. Сотрудникам ничего не оставалось, как покинуть стены эфирной обители. - На волнах 98.8 FM убыло, нас мало, но мы в тельняшках, - шутят сотрудники радио «Алла». Кстати, радиоотряд действительно не заметил потери бойцов: эфиры исправно продолжают ежедневно радовать своих радиослушателей на привычной волне. Не по себе лишь тем, кто попал под неожиданное сокращение и без того небольшого штата. На примадонну экс-подчиненные не в обиде, покидая любимый офис, они даже пытались шутить. - Все могут короли, все могут короли, - не теряя оптимизма, припевали, покидая свои кабинеты уволенные сотрудники. В ближайшее время радиоведущие и штатные работники вынуждены найти себе новое место. - Думаю, я найду достойную вакансию и на другой радиостанции, это не так критично, в конце концов, - уверен Сергей, экс-виджей радио «Алла».

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