Эрос Рамазотти боится ехать в Киев из-за политической ситуацией в стране. Концерт переносится

В связи с нестабильной политической ситуацией в Украине переносится концерт итальянского певца Эроса Рамазотти, который планировался на 15 октября 2008 года во дворце "Украина". Концерт переносится на 19.30 2 декабря 2008 года. Все билеты, приобретённые на 15 октября, действительны на 2 декабря текущего года, передаёт "Интерфакс Украина". Отметим, что Рамазотти будет представлять украинской публике свой последний двойной альбом "е-2", куда вошли все известные хиты, накопившиеся за многие годы певческой карьеры. Стоит отметить, что концерту решено дать точно такое же название, что и диску. Помимо легендарных дуэтов Cose della vita с Тиной Тернер, Musica с итальянским тенором Андреа Бочелли, Piu Che Puoi с Шер и That's All I Need To Know - Defendere с Джо Кокером, в альбом вошла четвёрка новых песен. Скорее всего, они тоже включены в программу концерта, в отличие от дуэтов.