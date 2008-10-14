Участников «Миража» ждет уголовный розыск

Участников группы «Мираж» Екатерину Болдышеву и Алексея Горбашова по возвращении из гастролей по Европе, где артисты презентовали новый альбом группы «Мираж» «Не в первый раз», ожидали представители уголовного розыска. Как выяснилось, они ждали «Мираж»... для участия в концерте, посвящённом 90-летию УГРО. Выступления участников легендарного коллектива перед военными и работниками силовых ведомств стали доброй традицией. И на этот раз милиция долго не отпускала музыкантов, еще и еще вызывая на бис. Участников группы «Мираж» Екатерину Болдышеву и Алексея Горбашова по возвращении из гастролей по Европе, где артисты презентовали новый альбом группы «Мираж» «Не в первый раз», ожидали представители уголовного розыска. Как выяснилось, они ждали «Мираж»... для участия в концерте, посвящённом 90-летию УГРО. Выступления участников легендарного коллектива перед военными и работниками силовых ведомств стали доброй традицией. И на этот раз милиция долго не отпускала музыкантов, еще и еще вызывая на бис.