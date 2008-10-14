Здоровье Киркорова пошатнулось

Когда годы берут свое, грань между «звездами» и «простыми людьми» стирается. Здоровье не поспевает за статусами и одинаково подводит любого. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров борется с очередным недугом. На 42-м году жизни у Филиппа Бедросовича резко ухудшилось зрение. Причем витамины и другая профилактика уже бессильны. Певцу пришлось надеть очки - не софитозащитные, а с диоптриями. Впервые в окулярах в золотой оправе Киркоров появился на премьере мюзикла «Красавица и чудовище». Певцу новый, пусть и дорогой атрибут, явно по вкусу не пришелся. Он то и дело снимал очки, но вскоре понимал, что без них не отличит Иосифа Пригожина от Игоря Крутого, и вновь прибегал к помощи окуляров. Субботним вечером состоялось долгожданная премьера мюзикла, которого российские зрители ждали долгие месяцы. На протяжении целого года шоу готовилось для показа в России. На его организацию ушла невообразимая сумма - 4 миллиона евро. В кастинге, который прошел во Франции, приняли участие сотни актеров. Труппа на следующий же день после утверждения отправилась в Москву. Каждый день актеры изнуряли себя 10-часовыми репетициями. Их мучения не прошли даром: шоу получилось незабываемое. Премьера прошла в московском Дворце молодежи. Организаторы устроили все по высшему разряду: красная дорожка, красиво сервированные фуршетные столы, бесконечный свет софитов. На торжестве собрался весь свет московской богемы. Супруги Иосиф Пригожин и Валерия подарили незабываемый праздник своим детям. Но внимание всех было приковано к первой леди страны Светлане Медведевой. Супруга Президента России призналась, что романтическая сказка «Красавица и чудовище» - ее любимое произведение. Мюзикл Светлане Владимировне очень понравился. Не зря она пробыла до конца и покинула шоу так же незаметно, как и появилась на нем. А вот Филипп Киркоров до конца долгожданной премьеры не досидел. Поп-король сбежал с мюзикла через 15 минут после начала. Филиппу Бедросовичу не досталось места в первом ряду, а с середины зала плохо видно. Даже в очках, пишет TopPop.ru.