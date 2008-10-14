Олег Газманов против «фанеры»

Вчера, на одном из светских мероприятий Олег Газманов заявил, что не может выносить пения под фонограмму, тем более такого бездарного. Так певец охарактеризовал многих представителей отечественной поп-музыки, которые приехали выступить на торжественной церемонии закрытия "Кубка Кремля" по большому теннису, сообщает TopPop.ru. Сам Олег не стал выступать, даже, когда Газманова попросил сам Шамиль Тарпищев. Выйдя на сцену вместе с Крисом Кельми и Аркадием Укупником за подарками, певец, как не хотел, но все-таки сымпровизировал и спел пару строк из своей песни про теннис - а-капельно. Уходя, Олег объяснил, почему он не порадовал собравшихся своими песнями. Все очень просто: у организаторов денег не хватит на гонорар Газманова.