Откровенные признания Бритни Спирс

течение 90 минут зрители смогут вместе с Бритни прожить три месяца ее жизни, включающих запись альбома Circus и подготовку к выступлению на вручении MTV's Video Music Awards, сообщает Reuters. Как заявил представитель MTV, во время интервью с певицей "разговор ни разу не вышел за пределы приличий". "Я сижу здесь и оглядываюсь на прошлое, думаю: "Я же умный человек, о чем, черт возьми, я думала тогда? – признается Спирс в фильме о себе. – Я через многое прошла за последние два или три года, и очень многого люди обо мне не знают", сообщает TopPop.ru. Выпуск альбома Circus планируется компанией Jive Records 2 декабря. Первый сингл альбома, Womanizer, дебютировал на этой неделе в топе Billboard Hot 100 на 96 строке, пишет mk.ru. Toppop.ru надеется, что совсем скоро Бритни будет в Москве на премии RMA. Вот тогда, специально для своих читателей, Toppop.ru сделает эксклюзивный репортаж и узнает все подробности о прошлом и нынешнем сотоянии певицы. Хотя, результат на лицо виден и без интервью, если сравнить старые снимки лысой и поправившейся Бритни с последними, где она похудела, привела себя в форму и отрастила чудесные локоны.