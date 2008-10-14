Свекровь Эми Уайнхаус с ней не разговаривает

Свекровь Эми Уайнхаус и, соответственно, мать ее сидящего в тюрьме мужа Блейка Филдера-Сивила дала пространное интервью People, в котором, во-первых, заявила, что ее сыну не нужно лечиться в реабилитационной клинике, а, во-вторых, поведала, что с невесткой она не разговаривает, сообщает StarsLife. "Не думаю, что реабилитационная клиника - это выход, - рассказывает Джорджетта Сивил. - Блейк должен быть дома, со мной! Сам же Блейк, напомним, предложенные ему возможности досрочного освобождения отклонил. "Мы не знаем, когда его освободят, - продолжает Джорджетта, - но мы пытаемся сделать все возможное для этого". С сыном она связывается ежедневно, а вот с его женой - никогда: "Я не разговариваю с Эми. В последний раз мы общались где-то четыре или пять месяцев назад. Может быть, поговорили и после суда над Блейком, не помню!" По словам Джорджетты, сейчас она сфокусирована исключительно на проблемах сына и на своих собственных попытках освободить его. И то, что Эми постоянно попадает в заголовки прессы, вляпавшись в очередной скандал, ничуть не помогает Блейку, скорее наоборот: "Я чувствую, что вся эта шумиха вокруг Эми не лучшим образом влияет на сроки освобождения Блейка. Это, наверное, самая тяжкая часть всего этого... Что, как мать я могу сказать Эми, когда увижу ее?" На вопрос о том, как обстоят дела у Блейка, она ответила так: "Очень хорошо! Он даже помогает своим товарищам по несчаcтью - с арифметикой и грамотой. Он много читает. Составляет список книг и передает нам. Потом его отец покупает все по списку и отсылает ему. Две недели назад папа отправил ему 8 новых книг".