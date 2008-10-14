«Hi Fi» готовят новый альбом

Совсем скоро группа «Hi-FI» выпустит новый альбом, который ребята готовят к 10-летию со дня образования группы. Как признался TOPPOP.ru Тимофей Пронькин, это будет серьезная пластинка, композиции которой порадуют и зацепят многих слушателей, в особенности поклонников группы «Hi Fi», сообщает TopPop.ru. На альбоме будут только русскоязычные песни, так как поют ребята, прежде всего, для русских людей, говорит Тимофей. На одну из песен нового альбома, которая называется «Мы не ангелы», уже сняли клип, который пропагандирует то, что как бы жизнь не была жестока, никогда не надо отчаиваться.