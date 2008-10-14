Киркоров решает любовные проблемы

Певец Филипп Киркоров после долгих лет карьеры на сцене начал пробовать себя в иных качествах. Артист успел примерить на себя роль продюсера, уже второе "Евровидение" подряд выступает он в качестве композитора, а теперь певца можно будет увидеть еще и в кино. Конечно, Филиппу и раньше приходилось сниматься, но это были в основном новогодние мюзиклы и прочие музыкальные постановки с участием других звезд шоу-бизнеса. Теперь же Киркорову представился шанс "засветиться" в полнометражном фильме. Роль артисту досталось весьма приметная: в картине "Любовь в большом городе" Филипп Киркоров играет святого Валентина и решает любовные проблемы. "Сюжет там довольно простой, но очень забавный, — рассказал Киркоров. — Трое молодых людей ведут разнузданный образ жизни, они похотливы, изменяют женам... Короче, крайне аморальные типы. А за ними наблюдает святой Валентин, он решает наказать их за пренебрежение к высоким чувствам и простит только тогда, когда они исправятся. Это очень веселая комедия, которая будет сниматься в Нью-Йорке. Ну вот святой Валентин — я". Как пишет "Московский комсомолец", над фильмом работают те же люди, что сняли комедию "Гитлер капут!". Партнерами Киркорова по съемочной площадке станут Алексей Чадов и экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева. "По этой причине я отказался сниматься в сериале с Тиной Канделаки, — переживает Филипп, вспоминая о несостоявшейся роли в фильме "Риелторы", — просто время съемок совпало. Я выбрал полнометражный фильм". Совсем скоро Киркоров собирается отправиться в Нью-Йорк на съемки. А сам фильм планируют выпустить на экраны к 8 марта.