СРОЧНО! Расскрыт секрет похудения Бритни Спирс

В новом клипе на песню Womanizer звезда предстает роковой соблазнительницей. От лишних килограммов не осталось и следа, и кадры с полностью обнаженной певицей - лучшее тому доказательство. Как оказалось, чтобы прийти в форму, Бритни Спирс было недостаточно ходить в спортзал и питаться здоровой пищей. Одним из важных шагов к обретению былой стройности стал отказ от алкоголя, сообщают Дни.ру. "Бритни поняла, что надо многое поменять в образе жизни, если она хочет вернуть себе корону", - поведал близкий к звезде источник. Теперь певицу можно часто застать в спортзале, она постоянно тренируется, чтобы поддерживать форму. "И вот почему она решила отказаться от алкоголя. Не только потому, что он приводит к набору лишнего веса, просто сейчас Бритни хочет быть на коне", - рассказал источник. С тех пор как звезда бросила пить, она потеряла около пяти килограммов, пишет Daily Mail. Конечно, певица счастлива этому факту. В нынешнем году Бритни Спирс окончательно поняла, что хочет вернуться на сцену. Если раньше попытки звезды совершить прорыв оказывались неудачными, то теперь Бритни движется в правильном направлении. Напомним, в прошлом году на церемонии MTV Video Music Awards артистка выступила отвратительно, да еще и продемонстрировала публике все свои лишние килограммы. После этой неудачи Бритни вновь пустилась во все тяжкие, и даже выход нового альбома Blackout не помог ей вернуть прежний статус. Продюсеры не хотели рисковать и работать с непредсказуемой артисткой, употребляющей алкоголь и наркотики и страдающей нервными срывами. В этом году все изменилось. На церемонии MTV VMA Спирс, хоть и не пела, но выглядела шикарно. Певица заработала три награды и долгие овации. Успех только придал уверенности Бритни. Она с новыми силами взялась за тренировки в спортзале и работу над песнями. Новый альбом звезды Circus выходит в декабре.