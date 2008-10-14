Анастасия Заворотнюк обвенчалась

Как мы уже писали, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев недавно зарегистрировали свой брак в одном из столичных ЗАГСов. Лишнего шума вокруг собственной свадьбы пара устраивать не стала, обойдясь без пышного торжества. К тому же более важное событие в жизни Анастасии и Петра было впереди - супруги решили соединить свои судьбы в церкви. Обряд венчания состоялся в минувшие выходные в Крыму. В субботу влюбленные приехали в Симферополь вместе с родными и близкими. Невесту сопровождали двое детей от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым - 12-летняя Аня и 8-летний Майкл. Анастасия и ее супруг к церемонии подготовились основательно. К церкви чета подъехала на роскошном черном "Хаммере". А когда невеста вышла из авто, всех поразил ее наряд. Для венчания Анастасия выбрала белое платье с корсетом и открытыми плечами. Голову невесты украшала переходящая в фату вуаль и белые цветы. Специально для торжественного дня Заворотнюк немного изменила и свою прическу, нарастив длинные локоны. Жених не стал особенно мудрить с нарядом и явился в церковь в классическом черном костюме, с бабочкой и в белой рубашке. Венчание прошло в Форосе в местном храме Воскресения Христова, построенном в 1892 году. Напомним, Петр Чернышев был ранее женат на коллеге-фигуристке, а для Анастасии этот брак стал третьим.