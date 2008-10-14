Стаса Пьеху мучает совесть из-за девушки

Стас Пьеха и другие звезды шоу-бизнеса недавно побывали на съемках второй украинской "Фабрики звезд". Сам Стас когда-то и сам участвовал в популярном телепроекте в России и даже вошел в число финалистов. Но и для умудренного опытом экс-"фабриканта" происходившее на съемочной площадке оказалось шоком. Пьеху до сих пор мучает совесть из-за девушки, которую он по велению режиссера чуть было не покалечил. Как пишет "КП-Украина", Стас и один из участников "Фабрики" должны были "делить" девушку весьма радикальным способом: к шее несчастной была привязана лента, за которую попеременно тянули то Стас, то "фабрикант". "Я был ошарашен, когда Алан Бадоев рассказал, что мы должны делать на сцене, - рассказывает Пьеха. - Это же безобразие, подумал я, но режиссер так вдохновенно описывал идею постановки, что я решил его послушаться. Мы сильно дергали Настю за шею. Честно говоря, мне кажется, это жестоко по отношению к ней". "Такое со мной впервые… Подобный номер я повторять бы не стал - меня сейчас мучают угрызения совести", - признался Пьеха. Певец считает, что его звездный статус только усугубил ситуацию, ведь девушке было неудобно жаловаться на неудобства самому Стасу Пьехе. "Она предъявляла претензии своему напарнику-"фабриканту", мол, зачем ты так сильно дергаешь? Мне ничего не говорила, может быть, стеснялась… Я очень старался дергать как можно слабее, но на выступлении ей все равно хорошенько досталось, - переживает Стас. - Хочу принести извинения этой девушке. Настя, если сможешь, прости, пожалуйста". Кстати, во время съемок досталось и другим артистам и начинающим звездам. Так, группу "ВИА Гра" решено было и вовсе вытащить на ринг и забросать грязью. "Грязный поединок" закончился вничью.