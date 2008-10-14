Валентину Юдашкину - 45

Известный российский модельер Валентин Юдашкин отмечает сегодня свой 45-летний юбилей. Местом для празднования дня рождения модельер выбрал московский выставочный зал «Манеж». На юбилей мастера придут только его близкие, друзья и коллеги. Сегодня Юдашкин представит новую коллекцию осень-зима Нынешний юбилей не первый в этом году для Валентина Юдашкина. Чуть ранее исполнилось 20 лет его Дому моды. Недавно мы писали на TOPPOP.ru о работах Валентина Юдашкина, которые выставили в историческом музее. Начиная свою карьеру с такими именитыми модельерами как Valentino и Versace, Юдашкин поднял уровень российской моды до мирового. В его плотном графике между Нью-Йорком, Миланом и Москвой наконец-то нашлась минутка для празднования своего юбилея. Мы сердечно поздравляем юбиляра и желает ему неиссякаемого творческого вдохновения.