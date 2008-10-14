Фильм по книге Турчинова выдвигают на Оскар

ильм "Иллюзия страха", снятый по одноименной книге первого вице-премьер-министра Украины Александра Турчинова, будет заявлен как претендент от Украины на премию Оскар в категории Лучший иностранный фильм. В книге, написанной Турчиновым в 2005 году, когда он работал главой СБУ, изложена история бизнесмена по фамилии Короб. Он должен защищать свой бизнес в сложных условиях 1980-90-х годов. Сюжет книги, а отсюда и фильма, полон фантасмагорических элементов и перекликается с библейскими мотивами. Соавтором сценария и креативным продюсером картины выступил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Это была уже вторая его работа с режиссером Александром Кириенко ("Оранжевое небо"). Главную роль в картине сыграл Андрей Панин (Бригада, Последний бронепоезд, Бой с тенью). В фильме заняты также и другие звезды отечественного кино - Алена Бабенко, Алексей Петренко, Сергей Гармаш и Алексей Горбунов. Напомним, что своих претендентов на Оскар уже назвала Россия, выбравшая ленту Анны Меликян Русалка, Франция, выдвинувшая фильм Класс (Между стен) и Германия, которую представит историческая драма Baader Meinhof Komplex. Отметим также, что еще один фильм, имеющий отношение к Украине, будет представлен на престижном кинофоруме - Римском Международном кинофестивале - украинско-польская лента Кшиштофа Занусси «Сердце на ладони», главную роль в котором сыграл Богдан Ступка. Премия Оскар (Oscar) является самой престижной кинематографической наградой США. Советские и российские фильмы получали Оскар шесть раз - это документальная лента Леонида Варламова и Ильи Копалина Разгром немецких войск под Москвой (1942), Война и мир Сергея Бондарчука (1968), Дерсу Узала Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии, 1975), Москва слезам не верит Владимира Меньшова (1980), Утомленные солнцем Никиты Михалкова (1994), анимационный фильм Александра Петрова Старик и море (2000). Также в 1944 году голливудская Академия искусств присудила свою высшую премию фильму Марка Донского Радуга, но по неизвестной причине приз не был вручен режиссеру.