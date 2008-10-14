Мэл Гибсон отказался от «Смертельного оружия 5»

До поры до времени все у проекта «Смертельное оружие 5» шло хорошо – в начале этого месяца мастер кинослова Шэйн Блэк и маститый продюсер Джоэль Сильвер спокойно готовились приступить к работе над картиной, и тут как среди ясного неба грянул гром. Испортил весь праздник Мэл Гибсон, исполнитель главной роли в предыдущих лентах франшизы – актер просто отказался повторить свою роль в новой ленте. По данным oKino.ua, в своем недавнем интервью Ричард Доннер, режиссер и продюсер «Смертельного оружия 4» сказал: «Мэл не согласился. Мне бы хотелось думать, что он сделал это потому, что меня не пригласили. Зная Мэла, мне очень хочется думать именно так». В свое время Гибсон общался с журналистами на эту тему своего возвращения в образе Риггза. Тогда актер сказал следующее: «Кто-то там снимется, конечно, но этим «кто-то» буду не я. Подумайте только сколько лет этим ребятам. Не хочу, чтоб получился фильм о тех, кому за 50… Хотя это и может стать основой нового рынка». Конечно, возраст нельзя считать причиной, по которой Мэл не попал в проект. И к сожалению, учитывая тот факт, что в съемках фильма не будут задействованы ни Гибсон, ни Доннер, будущий фильм практически обречен на неудачу.