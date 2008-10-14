Пэрис Хилтон нашла новую любовь

Поговаривают, что в жизни Перис Хилтон произошли кардинальные перемены. И виной тому стала ее новая любовь: молодой человек, с которым она познакомилась не так давно. Поговаривают, что блондинка Хилтон изменилась полностью: она практически не появляется на тусовках, не курит, не меняет бой-френдов, как перчатки. Мало того, она даже практически не хамит и не устраивает скандалов. По слухам, Пэрис даже начала экспериментировать на кухне! И уже радует своего нового бой-френда Бенджи Мэддену кулинарными изысками. Как считает сама Пэрис, в ее жизни появился человек, с которым она стала, словно единое целое. И ей уже не хочется оставлять его, ради праздного времяпрепровождения.