Макsим теперь замужем

Несмотря на многочисленные попытки певицы МакSим отпровергнуть информацию о том, что у нее роман со звукорежиссером, тайное окончательно стало явным после поездки девушки на Бали. Дело в том, что она не просто съездила в романтическое путешествие с Алексеем, но и… обвенчалась с ним! То есть, по сути певица вышла замуж. Правда, по местным законам. Свадьба состоялась в Индонезии. Говорят, что решение о свадьбе певица приняла окончательно после того, как поняла, что беременна. Влюбленные обвенчались в красивейшем храме с экзотическим названием Пури Сантриан. Разумеется, весь процесс бракосочетания отличался особым изыском и красотой. Цветы, песнопения и особый национальный колорит создавали неповторимую ауру. Таким образом, МакSим теперь – замужняя дама. Напомним, что не так давно артистка уже судилась с одним из желтых изданий, где было написано, что она разбивает чужую семью. И выиграла процесс: ни кого артистка из семьи не уводила.. Так что молодые наслаждаются жизнью новоиспеченных супругов по полной.