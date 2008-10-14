Ванесса Паради рассказала о свадьбе с Джонни Деппом

Ванесса Паради прояснила ситуацию с ежегодными слухами о свадьбе с Джонни Деппом. "Каждое лето люди говорят, что мы должны пожениться, - говорит Ванесса журналу Elle. - А мы сами даже не обсуждаем это. Я есть у него, он знает это и доволен ситуацией. Мне нравится романтика свадеб, но когда у тебя и так все идеально... то есть я хочу сказать, что я гораздо более замужем, чем кто-либо. У нас двое детей - это ли не семья. Может быть, когда-нибудь... но сейчас я могу жить и без свадьбы". 35-летняя Ванесса уже 10 лет живет с Деппом без пресловутой официальной свадьбы - и пара счастлива, как никогда. При этом, по словам Паради, начало их отношений не было любовью с первого взгляда. "Мы жили в двух разных мирах - он в Америке, я во Франции. У нас были общие друзья, и мы иногда видели друг друга на разных мероприятиях в течении 4 лет. Но в тот день, когда мы встретились в Париже - вот тогда мы находились в общем мире, мы были оба свободны и это было как вспышка. Тогда уже нельзя было терять ни минуты - и мир вокруг существовал только для нас". Журнал поинтересовался, приручила ли Ванесса Джонни или нет? "Приручила? Это как? Как льва, что ли? Неееет, нет, мы, наверное, сделали это друг с другом. Я, может, хорошая девушка потому, что ЕГО девушка. Не уверена, что была бы такой же хорошей подругой для кого-то еще. То же самое могу сказать и про него. Это трудно объяснить, но это настолько естественно, очевидно и прекрасно". По поводу еще одной очевидной вещи - той, что женщины толпами преследуют Джонни - Ванесса соглашается: "Я понимаю. Я и сама хочу это делать постоянно - и делаю. Он большая душка. Что тут поделать? Я лично ничего не могу - поэтому меня это и не волнует".