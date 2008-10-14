19 октября в 21.00, показ коллекции весна-лето 2009 от TM IVANOVA, в рамках Ukrainian Fashion Week

Япония – это огромная корпорация. Большая часть жизни японцев проходит в офисе, в однотипных деловых костюмах. Они помешаны на работе. Больше работаешь – лучше живешь. Это было правилом до недавнего времени. Но появилось новое поколение японцев. Они бунтуют против однотипных, скучных, серых будней. Они живут по своим правилам. Им хочется делать сумасшедшие вещи, творить, самовыражаться. Японская уличная мода – это разнообразие цветов и форм, смесь всего на свете. Мягкие шляпы, разноцветные пальто, сумки разнообразных форм и цветов. Их одежда – слой за слоем, даже теплой весной – девушки могут надеть юбку поверх джинсов, надетых поверх чулок, а мужчины – рубашки, одну на другую… Они совмещают несовместимое, стремятся быть уникальными и в тоже время модными. Приятно видеть классно одетого человека, так одетого – что сразу понятно, что это индивидуальность, личность. И как приятно, что появляется все больше людей, ищущих себя, свой стиль. Им не интересна жвачка, которой нас кормит большинство СМИ, их тошнит от заполонившего нашу страну «ширпотреба». Личности, для которых есть только один путь - быть собой. В коллекции IVANOVA весна-лето 2009, навеянной японской модной культурой, как раз присутствует сочетание несочетаемого, яркие цвета, ослепительно белый, нежное кружево и рваная джинса. В тканях это коттон, шелковый и хлопковый трикотаж, кашемир, тонкая костюмная шерсть, кружево хлопковое и шантильи. Преобладающие цвета в коллекции: белый, черный, красный, серебро и самый нежный персик. Силуэты Елены Ивановой многослойны, имеют тонкую талию и четкие плечи.