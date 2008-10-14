Дима Билан был выбран «Лучшим российским исполнителем» по версии MTV. Голосование проходило на сайте http://ema.mtv.ru. Дима Билан опередил в топе Тимати, Бандероса, Настю Задорожную и Сергея Лазарева, и получил звание «лучшего Российского Исполнителя». Теперь у Димы Билана грядет соревнование с победителями из 20 других европейских стран за титул «Музыкальный Фаворит Европы». Голосование на сайте EMA продолжается, теперь Дима соревнуется с 20 другими лучшими исполнителями победивших в своих странах за звание «Лучший Исполнитель Европы», голосовать можно по ссылке: http://ema.mtv.ru/vote/#__local