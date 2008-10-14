Видео с голой Бритни Спирс просмотрело 7 млн. человек

Новый видеоклип известной певицы Бритни Спирс (Britney Spears) на композицию «Womanizer», в котором поп-звезда появилась абсолютно обнаженной, просмотрело более семи миллионов человек всего за два дня. Ролик, который был доступен для просмотра на YouTube с субботы, был одобрен критиками и поклонниками поп-дивы. Напомним, что в данном клипе мисс Спирс появилась обнаженной в эротической сцене в сауне. Композиция, на которую был снят видеоклип, является первым официальным синглом певицы с ее нового студийного альбома «Circus», который будет выпущен 2 декабря этого года на лейбле Jive.