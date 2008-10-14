Рианна стала самой успешной певицей этого десятилетия

Известная певица Рианна (Rihanna) стала самой успешной певицей этого десятилетия по количеству синглов, дебютировавших в официальных чартах на первой позиции. Как сообщает американское издание Billboard, новый сингл поп-звезды «Live Your Life», записанный совместно с рэппером T.I., дебютировал в музыкальном хит-параде на первом месте и стал пятой композицией певицы, возглавившей чарт с первой недели. Напомним, что первым синглом, возглавившим чарт Billboard стала композиция «S.O.S», которая принесла Рианне мировую известность. Второй песней, дебютировавшей в музыкальном рейтинге на первом месте, стал хит «Umbrella», следом за которым чарт возглавила песня «Take A Bow». Четвертой песней «Номер один в чарте» является композиция «Disturbia», которая по сей день лидирует в хит-парадах, в то время как ее новый хит «Live Your Life» стал пятым синглом, который дебютирует в чарте на первом месте. По словам музыкальных критиков, в этом десятилетии не было ни одной артистки с таким количеством синглов-хитов, что и делает Рианну самой успешной исполнительницей нашего времени. Список артисток и количество их успешных синглов в чартах: Mariah Carey (18 синглов) Madonna (12 синглов) Whitney Houston (11 синглов) Janet Jackson (10 синглов) Diana Ross (6 синглов) Paula Abdul (6 синглов) Barbra Streisand (5 синглов) Olivia Newton-John (5 синглов) Rihanna (5 синглов)