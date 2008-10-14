Деми Мур снимет в кино свою дочь

Деми Мур решила стать режиссером - и начать свой дебют с короткометражки "Streak", главную роль в которой исполнит ее дочь Румер Уиллис. 45-летняя Деми считает, что так она сможет еще больше сблизиться со своей 20-летней дочкой. "Самое классное то, что я вижу ее зрелость и обращаюсь с ней как с профессионалом, - говорит Деми. - И эта совместная работа, думаю, дает нам возможность общаться друг с другом на совершенно ином уровне". Румер с мамой согласна: "В других ситуациях, когда мама говорит вам, что делать, вы думаете: ой, мама, да ладно! Но когда речь заходит о творчестве - тут я совершенно под впечатлением от ее советов. Так интересно наблюдать за этой метаморфозой". "Streak" - часть проекта журнала Glamour, призвавшего знаменитых актрис и моделей снять свою короткометражку, основанную на письмах и историях из жизни читательниц. Режиссерами уже стали актриса Кортни Кокс, сценаристка Киви Смит, Кирстен Данст и другие известные голливудские дамы. В фильме, который снимает Деми, речь идет о выпускнице колледжа, которая совершает поступок, менябщий ее жизнь и позволяющей ей примириться с собой. Помимо Румер в картине заняты Бриттани Сноу, Мэделайн Зима и Сара Райт.