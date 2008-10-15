Младшая сестра повторяет подвиги Бритни Спирс

Голливуд уже вторую неделю будоражит известие о новой беременности 16-летней Джеми Линн Спирс. The National Enquirer со ссылкой на неназванный "близкий источник к семье" сообщил, что Джеми Линн, как и ее старшая сестра, повторно забеременела спустя всего несколько месяцев после родов, сообщает сайт «Сутки». Отец нежданного ребенка - все тот же счастливчик Кейси Олдридж, который уже склепал Бритни племянницу. По словам источника мамаша Линн в шоке. Папа в растерянности. А сама Джеми в майке с надписью "Йога делает меня гибкой" задумчиво бродит по супермаркету. Надеемся, что в поисках супер-упаковки презервативов.