Мадонна разводится с Гаем Ричи

Американская певица Мадонна разводится со своим мужем известным британским режиссером и актером Гаем Ричи, пишет в среду британский таблоид Sun. Брак поп-дивы продлился восемь лет. В последнее время он постоянно сопровождался громкими скандалами и различными разногласиями, связанными с постоянной занятостью супругов карьерой и желанием Мадонны усыновить еще одного ребенка. "Это очень грустно. Они были великой парой и блестящими родителями. Но они просто не могли жить дальше вместе", - сообщил изданию пожелавший остаться неназванным хорошо осведомленный в ситуации источник. Несколько близких друзей Мадонны ранее заявили о том, что певица собиралась объявить о разводе в 2009 году после окончания своего мирового турне "Sticky and Sweet". Но теперь, в связи со сложившей в последнее время напряженной ситуацией между супругами, они просят завершить дело до рождества, которое уже, вероятно, не станет восьмой годовщиной сказочной свадьбы в шотландском замке. Свадьба Мадонны (Мадонна Луиза Вероника Чикконе), отпраздновавшей недавно 50-летний юбилей, и кинорежиссера Гая Ричи состоялась 23 декабря 2000 года в замке Скибо в Шотландии. Венчала пару преподобная Сюзан Браун. Со своим последним мужем Мадонна познакомилась на вечеринке, устроенной певцом Стингом и его женой Труди Стайлер, два года назад. Гай Ричи младше поп-дивы на десять лет. Гостями церемонии были дизайнер Донателла Версаче, Стинг и его супруга, актриса Гвинет Пэлтроу, актеры Джордж Клуни, Руперт Эверетт и Брэд Питт, а также музыканты Джон Бон Джови и Брайан Адамс.