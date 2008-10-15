Скандал! Сосо Павлиашвили ограбили на Святой земле

Популярный российский пeвец Сосо Павлиашвили отправился в путешествие на Святую землю - в Израиль. Артист стартовал вместе со всей своей семьей - женой Ириной, дочками Лизой и полугодовалой Сандрой. За границу Павлиашвили взял с собой самый яркий костюм, в котором он выступил в первом выпуске программы "Ты суперстар". В процессе переезда из одного отеля в другой этот наряд был потерян, а точнее украден. К сожалению, от пропажи багажа не застрахованы ни обычные люди, ни звезды. И даже на Святой земле эта неприятность не обошла Сосо стороной. Попытки отыскать любимый костюм артиста работниками отеля оказались безуспешными. - Это ужасно! Ведь сценические костюмы очень дорогие, и на их создание уходит много времени! - сообщил Life.ru Павлиашвили. Но решение этой проблемы было найдено. Грузинские евреи, которые узнали об этом происшествии, посовещавшись, предложили прославленному земляку сшить точно такой же костюм по фотографии. С него тут же сняли мерки и пообещали, что ко дню выступления все будет готово и новый костюм невозможно будет отличить от украденного. Семейное путешествие в Израиль, несмотря на небольшие неприятности, оказалось очень интересным и незабываемым, ведь Павлиашвили давно мечтал побывать на Святой земле. - Я впервые тут. И когда приходит осознание, что когда-то по этой земле ступал Иисус Христос, ты словно рождаешься заново. Это невероятно! - говорит Сосо. - Я верующий человек. А тут еще участие в телепроекте "Суперстар". Я хотел попросить у Бога поддержки. А главное - Веры и Любви!