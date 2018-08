Джастин Тимберлейк собрал всех звезд на одном концерте

Известный американский продюсер, исполнитель и актер Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) анонсировал новое благотворительное шоу под названием «Justin Timberlake and Friends: A Special Evening Benefiting the Shriners Hospitals for Children», сообщает Site.UA. Известно, что на данном концерте выступят такие мировые звезды, как группа Jonas Brothers, барбадосская красавица Рианна (Rihanna), солист группы Maroon 5 Адам Левайн (Adam Levine), рэпер 50 Cent и британская поп-дива Леона Льюис (Leona Lewis). Благотворительное шоу состоится в эту пятницу на площадке Planet Hollywood Resort Theatre в Лас-Вегасе. Средства, собранные с концерта, организованного Джастином, будут перечислены на счет сети из 22 детских больниц Shriners Hospital for Children, которые предоставляют специальную педиатрическую помощь детям. Билеты на фееричный концерт уйдут с молотка на аукционе CharityFolks.com, который завершается 15 октября.