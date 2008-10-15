Лайза Мари Пресли дала имена дочерям, родившимся 7 октября. Финли и Харпер – так будут звать внучек Элвиса Пресли, сообщает Spletnik.ru. У имени "Харпер" –- старые английские корни. Harpist – означает "арфист". Когда-то имя считалось исключительно мужским. Финли – тоже когда-то было мужским именем, но перешло в разряд редко встречающихся женских. У него ирландское происхождение, а в переводе это имя означает "светлый воин". Имена редкие, но все-таки Семерке и Пуме Эрики Баду, я думаю, еще долго не будет равных по части оригинальности имен.