Работники силовых ведомств задержали группу «Мираж»

Участники группы «Мираж», вернувшись на родину из гастрольного тура по Европе, были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов выпустили новый альбом под названием «Не в первый раз». С этим альбомом артисты хотели вернуться на большую эстраду. Однако, работники милиции решили помешать планам участникам группы «Мираж». Как оказалось, прежде всего, артистам необходимо было выступить на концерте, который состоялся в честь 90-летия УГРО. Уже не первый раз происходят подобные случаи. Работники силовых ведомств любят приглашать на свои вечера давно забытую группу «Мираж». И как все предыдущие разы, участники коллектива не могли покинуть из-за бурных аплодисментов, которыми милиция вызывала их на бис. - Если для большинства людей в нашей стране встреча с представителями уголовного розыска не предвещает ничего хорошего, то для нас такие приглашения приятны и почётны! Но, по правде говоря, этот концерт был до последнего под угрозой срыва из-за нашего гитариста Алексея Горбашова, - рассказала NEWSmusic.ru солистка коллектива Екатерина Болдышева. - Соскучившийся и немного одичавший за то время, когда мы были в поездке, британский кот Алексея от избытка чувств, разыгравшись, серьёзно повредил когтями ему руку! Рука воспалилась, так что пришлось спасать всеми средствами и, даже, вспоминать бабушкины рецепты и заговоры. Но, несмотря на боль, Алексей вышел на сцену, и концерт состоялся!