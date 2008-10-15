Милла Йовович в «Башне с часами»

Милла Йовович снимется в еще одной адаптации видеоигры «Clock Tower». Милла Йовович («Обитель зла») подписалась на роль в новом триллере на основе видеоигры «Башня с часами» (Clock Tower). Мартин Вайз («Каннибал из Ротенбурга», «У холмов есть глаза 2») займет режиссерское кресло. В фильме также снимаются Бриттани Сноу и Алисса Джэйн Хейл. Авторы сценария - Джейс Андерсон, Дэвид Коггешел и Тодд Фармер. Продюсируют проект Сэм Чайлдз, Ванесса Койфман, Брэд Лафф и Марко Вебер, сообщает Site UA. Фильм будет представлен кинокомпанией Senator Entertainment совместно с The Weinstein Company. Главная героиня предстоящей картины - 18-летняя Алиса Бэррон. Девушка получает телефонный звонок от призрака своей покойной матери. Мама предостерегает дочь от возвращения в родной дом, но та, конечно, призраку не верит. Однако, как оказалось, стоило прислушаться к его словам. Алисе открывает ужасные тайны, связанные с ее семьей, матерью и убийством. Кроме этого, Алиса столкнется лицом к лицу с монстром Человеком-Ножницами. Съемки каритны начинутся в ноябре.