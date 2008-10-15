Меладзе обвинили в нарушении авторских прав

Автор песни «Звездочка моя ясная» подал иск в суд на известного певца. Композитор обвинил Меладзе в нарушении авторских прав. Но известный певец в суд не явился, сославшись на то, что он - всего лишь артист. - Пусть композитор предъявляет претензии к юридическим лицам, которые устраивают концерты, - заявил Валерий Меладзе. Сегодня Кунцевский суд Москвы должен был рассматривать иск музыканта Владимира Семенова. Однако заседание так и не состоялось из-за того, что ответчик в зале суда не появился. Как рассказал LIFE.RU создатель хита Владимир Семенов, ранее он подписал контракт с Первым каналом на то, что его песня прозвучит в новогоднем шоу «Старые песни о главном». - В контракте было четко прописано, что хит будет использован только в «Старых песнях о главном», - негодует музыкант. - Я тогда даже не знал, кто будет исполнять песню. По договору этот вопрос оставался на усмотрение руководства канала. Исполнять бессмертный шлягер выпало Валерию Меладзе. Однако и после выхода передачи певец продолжал исполнять песню на своих концертах. - Я слышал ее и по телевизору, и по радио, - возмущается Семенов. - Причем никакой компенсации за эксплуатацию моего творчества я не получал. За то, что Валерий Меладзе уже несколько лет пользуется творением его пера, маэстро попросил 150 тысяч рублей. Видимо, эта сумма показалась певцу не заслуживающей внимания. Сегодняшнее судебное заседание Меладзе просто-напросто проигнорировал. Хотя, по словам судьи, ответчик был заблаговременно предупрежден о дате слушания. Сам же прославленный певец очень удивился, узнав, что против него подан гражданский иск. Еще больше удивила его причина разбирательства. - Я всего лишь артист, - заявил Валерий. - Пусть композитор предъявляет претензии к юридическим лицам, которые устраивают концерты. Семенов же, по мнению певца, должен не судиться с ним, а радоваться тому, что его песня обрела вторую жизнь. - Взять хотя бы моего брата, - продолжает Меладзе. - Он пишет десятки и десятки песен, а потом дарит их налево и направо. Эти песни становятся хитами, люди за счет них становятся звездами. А этот человек, к которому я от всей души относился нормально, просто хамит мне сейчас. Если бы он попросил меня дать ему денег, я бы ему помог. В общем-то, мне эта песня абсолютно не нужна. Я без нее прожил бы легко. Меня пригласили сняться с этой песней, и я снялся. На мою популярность это никак не повлияло. Тем не менее отвечать перед судом певцу все же придется. Заседание перенесено на один из ближайших дней.