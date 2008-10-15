Girls Aloud выпустят новый альбом 3 ноября

Известная британская поп-группа Girls Aloud выпустит свой новый студийный альбом «Out Of Control» 3 ноября этого года на лейбле Fascination Records. В работе над новым материалом девичьей команды принимала участие творческая команда Xenomania, с которой поп-коллектив работал и над предыдущими пластинками. Первым синглом с альбома, в который вошло 12 песен, стала композиция «The Promise», выполненная в стиле 60-ых годов, сообщает Site UA. «Мы всегда пели песни в стиле «поп», - говорит одна из участниц группы, Сара, - Именно благодаря этому мы остаемся на первом месте. Мы чувствуем себя ветеранами этого стиля, которые возвращаются на сцену с пятым альбомом. Мы узнали много чего нового, работая над этой пластинкой, и знаем, что впереди нас ждет блестящее будущее».