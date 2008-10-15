Хабенский больше не снимается в кино

Константин Хабенский в последнее время чрезвычайно востребован в кино. В числе недавних работ актера роли в фильмах "Ирония судьбы-2", "Особо опасен", "Домовой", "Адмиралъ". Возможность сняться в любом из этих крупных и заведомо кассовых проектов могла бы стать большой удачей для иного артиста, но Хабенский к собственному успеху относится спокойно. Более того, актер решил сделать паузу и отказаться от работы в кино. "В какой-то момент я понял простую вещь: количество не переходит в качество, - признался Константин в интервью газете "Аргументы и факты". - Кроме того, я стал страшно уставать и решил, что нужно давать себе отдых. Так что сейчас я не работаю". Впрочем, совсем без дела Хабенский не остался. Его решение отдохнуть касается только работы в кино. "Служу в театре, - говорит актер. - Репетируем спектакль "Трехгрошовая опера", премьера которого будет либо в декабре, либо в январе". Говорят, работать на износ Хабенскому приходилось в основном по личным причинам: у актера тяжело больна жена, которая много месяцев находится на лечении в Лос-Анджелесе. Оплачивать пребывание супруги Анастасии в клинике, конечно, приходилось самому Константину. Необходимость зарабатывать больше денег будто бы и стала одной из причин крайней занятости артиста. Кстати, в отличие от многих других отечественных актеров Константин Хабенский не хотел бы пробиться в Голливуд. "Я не тот человек, который мечтает работать в одном месте, а работает в другом. Мне интересно быть там, где я нахожусь, - говорит Константин. - Более того, я твердо знаю одно: работал, работаю и буду работать в России. Я дышу русским языком. А все мои передвижения по Америке - это не более чем путешествия. Какой мне смысл искать и хвататься за любые роли в Голливуде, когда на родине хватает интересной работы?" Вероятнее всего, временный отказ артиста от кино продлится недолго. По крайней мере, его появление в продолжении нашумевшего голливудского блокбастера Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" уже планируется.