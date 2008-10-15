ШОК! Звезда фильма «Такси» задавил полицейского

Известный французский актер Сами Насери, исполнивший роль феноменально быстрого водителя в серии фильмов "Такси", попал в ДТП. Кинозвезда совершил наезд на женщину в полицейской форме. Инцидент произошел в центре Парижа, неподалеку от посольства Испании. Актер сообщил, что возвращался домой с приема и случайно сбил женщину, выезжая с подземной парковки, сообщает РИА "Новости". Наезд он объяснил собственной невнимательностью. Жертва дорожно-транспортного происшествия отделалась легкими ушибами. Во время проверки документов Сами Насери попытался выдать себя за своего брата, поскольку у самого лицедея право давно отобрали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В итоге актера забрали в полицейское управление по обвинению в "присвоении чужого имени". При этом тест на спиртное дал отрицательный результат. Отметим, что Сами Насери уже и раньше имел проблемы с законом. Звезду кино признавали виновным в хулиганстве, превышении скорости и вождении в нетрезвом состоянии. А в конце 2005 года актер оказался замешан в серьезной драке. За нанесение побоев посетителю ресторана Насери приговорили к лишению свободы сроком на 10 месяцев. Его также обязали пройти курс лечения от алкоголизма. Как писали Дни.Ру, ранее исполнитель роли таксиста-лихача попал под суд за драку с охранниками дискотеки. Сотрудники службы безопасности не хотели пускать в помещение пьяного актера. Тогда Сами Насери вступил с ними в рукопашную схватку. Одному из противников он также угрожал ножом. За это преступление лицедей отправился за решетку на три месяца.