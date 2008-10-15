Лазарева оценили в два раза дороже Топалова

Звезду поп-сцены Влада Топалова не устроило, что красавчику Сергею Лазареву заплатят за участие в украинском телешоу на десять тысяч долларов больше, чем ему. Влад принял участие в съемках украинского телешоу «Фабрика-2» за гонорар около десяти тысяч евро. Его выступление прошло ровно и гладко, и менеджеры проекта были всем очень довольны, пока сердцеед Топалов не узнал, что сниматься в этом же телепроекте приедет его с некоторых пор злейший враг Сергей Лазарев. Да к тому же заработает в два раза больше, чем Влад! Такая новость привела артиста в ярость. Топалов закатил настоящий скандал менеджерам украинского телешоу. - Влад кричал, что он артист не хуже Лазарева и должен стоить столько же, - рассказывает Life.ru шокированный организатор съемок. - А мы должны еще быть благодарны ему за то, что он приехал. Боже, если бы мы знали, что из-за Лазарева грянут такие молнии! Мы и так предложили Топалову неплохой гонорар, хотя поначалу не планировали звать его в проект... И в самом деле, еще до старта украинского телешоу «Фабрика-2» его продюсеры вообще не хотели приглашать на шоу Влада Топалова и даже вычеркнули его фамилию из списка специальных гостей. Но когда история с его свадьбой стала самой обсуждаемой новостью, организаторы решили все же позвать певца в проект. Никто и предположить не мог, что Топалов закатит скандал из-за суммы гонорара Сергея Лазарева.