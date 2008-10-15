В Москве пройдут две Недели моды

Близится конец октября, а это значит, что на подходе два важнейших события в жизни модной столицы. Первое из них - Неделя моды в Москве, которая пройдет с 22 по 28 октября в Гостином Дворе и частично на Ходынском поле. Это будет XX юбилейный сезон (весна-лето 2009) под названием "Монархия моды в России". Московская Неделя моды пока самая молодая в ряду иностранных сестер: Неделе моды в Нью-Йорке уже исполнилось 65 лет, Неделе моды в Париже - 35, Лондонской - 25 лет. Однако за свои 20 сезонов она уже успела завоевать статус влиятельного мероприятия. За это время гостями Недели моды в Москве стали более 40 всемирно известных брендов, среди которых Versace, Fendi, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Roberto Cavalli, Costume National, Vivienne Westwood, Lanvin, Emilio Pucci, Pierre Balmain, Missoni и еще целый список имен, не нуждающихся в рекламе. Столь высокопарное название, меж тем, выбрано неспроста. Оно одновременно намекает на самодержавное прошлое России, когда шикарные туалеты особенно ценились, и на величественный титул моды. На XX Неделе моды в Москве соберется вся коренная "свита", включая Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Дарью Разумихину, Сергея Ефремова и Наталью Дригант, которая вот уже 10 лет служит Ее Величеству Моде. Именно этому влиятельнейшему модному смотру России они обязаны открытием своего таланта. Кроме зубров, среди участников юбилейных показов оказались такие известные имена, как Елена Теплицкая, Александр Арнгольдт, Александр Терехов, Сергей Сысоев, Илья Шиян. Событием станет, к слову сказать, показ Макса Черницова, который ввиду изменений внутри политики марки, решил перейти на сторону Недели моды в Москве, оставив Russian Fashion Week фактически без главного гвоздя программы. Свои коллекции, помимо отечественных дизайнеров, продемонстрируют также приглашенные зарубежные мастера. К примеру, концерн FD.Lab представит на суд столичной публики новую коллекцию немецкой марки Orwell. Кроме этого, ожидается появление звезд мирового дизайна, среди которых французский законодатель моды и стиля - компания Ora Ito. По словам президента Ассоциации Высокой моды и Прет-а-порте господина Достмана, за десять лет своего существования Неделя моды в Москве перешла в ранг профессионально организованного мероприятия, отвечающего всем мировым стандартам. А это значит, она по своему уровню соответствует всем существующим Неделям моды. Ну, а ровно вслед за Неделей моды в Москве состоится не менее значимое событие - Russian Fashion Week. Пройдет она с 28 октября по 4 ноября, как и в апреле, в World Trade Center на Краснопресненской набережной. Свои коллекции представят Руслан Гуменный, Олег Бирюков, Даша Гаузер, Светлана Тегин и многие другие.